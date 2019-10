Aannemer krijgt uitleg over gebruik grond met PFAS

Staatssecretaris Van Veldhoven gaat nog dit jaar praktische werkconferenties organiseren om aannemers, baggeraars, gemeenten en andere betrokkenen te wijzen op de mogelijkheden die er zijn voor het gebruik van grond waarin PFAS zit.

Dat kondigde de bewindsvrouw donderdag aan tijdens de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat in de Tweede Kamer. Volgens de bewindsvrouw is er veel meer mogelijk dan betrokkenen denken.

Veel grond en bagger kan momenteel niet worden verwerkt omdat Van Veldhoven deze zomer die norm met een factor 10 aanscherpte. Nu mag er niet meer dan 0,1 milligram PFAS in een kilo grond zitten. PFAS is een verzamelnaam voor honderden moeilijk afbreekbare stoffen. Het zit onder meer in antiaanbakpannen, regenkleding en aan de binnenzijde van blikjes en pizzadozen. In de loop van de jaren zijn veel van deze stoffen in het milieu terecht gekomen.

Van Veldhoven wees erop dat de strenge norm alleen geldt voor grond die in aanraking kan komen met het (diepe) grondwater.

Als er in een ontvangende bodem al PFAS aanwezig is, dan mag er grond worden aangevoerd met dezelfde achtergrondwaarde. „Dus als de grond op een bepaalde akker al 2 microgram per kilo droge stof is, mag je daar ook grond toepassen tot diezelfde vervuilingsnormen en ben je dus niet gehouden aan die detectiegrens van 0,1”, zo legde de bewindsvrouw uit.

Als het gaat om de verondieping van plassen met vervuilde bagger, stelde de bewindsvrouw: „Als die geologisch echt goed geïsoleerd zijn van het grondwater, dan kan ook daar meer worden toegepast.”

