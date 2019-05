Aankondiging vertrek May zet pond in beweging

De Britse munt schoot kortstondig omhoog na het nieuws dat premier Theresa May per 7 juni opstapt als leider van de Conservatieve Partij. Het pond steeg ten opzichte van de dollar in de eerste minuten na de aankondiging 0,4 procent in vergelijking met een dag eerder. Vervolgens zakte de Britse valuta weer terug.

May blijft premier tot haar partijgenoten een opvolger hebben gekozen. De Conservatieven gaan na haar vertrek als partijleider beginnen aan een interne partijverkiezing. Oud-minister Boris Johnson wordt momenteel gezien als favoriet om May op te volgen. Hij staat bekend als een hardliner in het brexitdossier.

De vertrekkende premier kwam aan de macht in 2016 nadat Britten in een referendum ervoor kozen om uit de Europese Unie te stappen. May sloot een brexitdeal met de EU over hoe de toekomstige relatie tussen beide partijen eruit zou moeten zien, maar het lukte haar vervolgens niet om die door het Britse Lagerhuis te loodsen.