Aanklager vreest dat topvrouw Huawei zal ontsnappen

De Canadese rechter in Vancouver heeft maandag nog geen beslissing genomen over de borg van Huawei-directeur Meng Wanzhou.

De financiƫle topvrouw van het Chinese technologiebedrijf zit sinds vorige week vast op verdenking van het schenden van Amerikaanse sancties tegen Iran. De zaak gaat dinsdag verder.

Advocaten van Meng bepleitten dat ze onder huisarrest kan worden geplaatst in Canada. Huawei en Meng zouden zelf voor de beveiliging en benodigde technologie willen betalen. Meng zou dan vrij mogen reizen in een beperkt gebied. Haar echtgenoot Liu Xiaozong heeft aangeboden een miljoenenborg in cash en aandelen te betalen.

De aanklager noemde het gevaar dat Meng zou ontsnappen te groot. Ook vond hij het geen goed idee dat haar echtgenoot op Meng zou moeten passen. Daarnaast zou de borg hoger moeten zijn dan was voorgesteld door de advocaten van Meng. Die wilden 1 miljoen Canadese dollar (656.000 euro) in contanten betalen, maar dat moet zeker 7,5 miljoen zijn, zei de aanklager.

Afspraken

China is boos op Canada vanwege de kwestie. Het land zou bilaterale afspraken niet zijn nagekomen. Zo heeft Canada volgens China verzuimd het Chinese consulaat in te lichten over de arrestatie van Meng. Canada zegt dat het de Chinese gezanten op de dag van de arrestatie op de hoogte heeft gebracht.

Afgelopen weekend riep Peking afzonderlijk de ambassadeurs van Canada en de VS op het matje. China dreigt met maatregelen tegen Canada als Meng niet snel wordt vrijgelaten.