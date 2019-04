Aanklacht VS om Chinese spionage bij GE

Een voormalig medewerker van General Electric (GE) en een Chinese zakenman zijn in de VS aangeklaagd omdat zij in opdracht van China bedrijfsgeheimen van het industrieel conglomeraat zouden hebben gestolen. Het duo wordt naast spionage ook samenzwering ten laste gelegd. De aanklacht werd dinsdag door het ministerie van Justitie bekendgemaakt.

Xiaoqing Zheng, een voormalig ingenieur van GE, werd eerder al aangeklaagd vanwege de vermeende diefstal. Nu is ook zakenman Zhaoxi Zhang aangeklaagd. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten formeel beweren dat Peking een hand heeft achter de spionage. Daarbij zou de Chinese overheid „financiële en andere steun” verlenen.