Aanklacht ex-topman Audi in sjoemeldieselzaak

Aanklagers in München hebben de voormalig topman van autobouwer Audi, Rupert Stadler, officieel in staat van beschuldiging gesteld vanwege zijn rol in het dieselgateschandaal. De aanklacht is onderdeel van een breder onderzoek naar Volkswagen, het moederbedrijf van Audi. Stadler zou zich onder meer schuldig gemaakt hebben aan vervalsing en misleiding.

Stadler was volgens het Openbaar Ministerie op de hoogte van de fraude binnen het bedrijf en hield dat moedwillig onder de pet. Drie andere verdachten zouden motoren voor Audi, Volkswagen en Porsche hebben ontwikkeld met illegale software die de waardes van uitlaatgassen beïnvloedde. Stadler heeft al enkele maanden vastgezeten, mede omdat werd gevreesd dat hij een getuige zou hebben gemanipuleerd.

Het dieselschandaal kostte Volkswagen inmiddels 30 miljard euro. Volkswagen manipuleerde de motoren van zo’n 11 miljoen dieselvoertuigen om de uitstoot van onder meer CO2 minder te doen lijken dan het daadwerkelijk was.