Aanhangers XS4ALL zetten plan eigen provider door

Aanhangers van internetprovider XS4ALL zetten het plan voor een eigen provider, Freedom Internet, door. Ze doen dit nadat de gang van de ondernemingsraad van XS4ALL naar de Ondernemingskamer voor hen niet gunstig uitpakte. De rechter besliste dat XS4ALL-eigenaar KPN toestemming heeft het merk op te heffen.

Nu de hoop op een juridische oplossing voor XS4ALL is verloren, wordt Freedom Internet definitief doorgezet. Ieder bedrijf heeft volgens het actiecomité „helaas het recht om een slecht besluit te nemen”.

Freedom Internet wil naar eigen zeggen een vangnet worden voor medewerkers en klanten van XS4ALL. De internetprovider haalde via crowdfunding vorige maand in drie dagen 2,5 miljoen euro startkapitaal op. Er is kantoorruimte gehuurd in Amstelveen en de eerste medewerkers van Freedom Internet zijn inmiddels in dienst. De meesten van hen zijn afkomstig van XS4ALL.