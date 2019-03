Aangifteperiode voor belasting 2018 van start

Vanaf 1 maart kan Nederland aangifte doen van de belasting over het jaar 2018. Het invullen van de belastingaangifte is vaak eenvoudiger dan consumenten denken, stelt de Consumentenbond.

Uit een enquête van de consumentenvereniging onder 10.000 mensen bleek dat bijna 40 procent van hen de jaarlijkse aangifte uitbesteedt. Meer dan de helft deed dat uit angst om belastingvoordeel te laten liggen of om een boete te krijgen. Twintig procent gaf aan het zelf niet te kunnen, omdat ze bijvoorbeeld „financieel heel ondeskundig” zijn of de aangifte ondoenlijk vinden wegens „slechte bereikbaarheid van de Belastingdienst.” Twintig procent gaf aan geen zin te hebben om zich erin te verdiepen.

Automatisch

In de aangifte zijn weer vooraf veel gegevens automatisch ingevuld door de Belastingdienst. Meestal is het niet nodig om de aangifte over te laten aan een ander, volgens de Consumentenbond. „Er zijn veel hulpmiddelen die je kunt gebruiken, bijvoorbeeld de helpschermen in de online aangifte zelf, informatie op de website van de Belastingdienst en belastinggidsen”, zegt Olof King, directeur belangenbehartiging bij de bond.

Hulp inschakelen kan verstandig zijn, zegt King. „Bijvoorbeeld als je gedurende het belastingjaar gescheiden bent, een eigen zaak hebt of als je partner is overleden.”

Minder dan een uur nodig

Ook de Belastingdienst onderzocht aangiftegedrag van Nederlanders. Uit een flitspeiling bleek dat 65 procent minder dan een uur nodig heeft om zijn aangifte te controleren. Twee derde van de 1069 geënquêteerden is van plan om voor 1 april aangifte te doen, hoewel dat tot 1 mei kan.

Het merendeel van de particulieren, gaat geheel zelfstandig de aangifte doen. Iets minder dan een kwart laat zijn partner, een vriend of familielid meekijken. Een derde van de mannen blijkt liever de belastingaangifte op zich te nemen dan huishoudelijke klusjes.

In een keer een grote gift doen in plaats van spreiden over meerdere jaren, vermindert het effect van de giftendrempel, tipt de Consumentenbond. Daardoor kan meer geld van de belasting worden afgetrokken. Ook levert de aftrek van giften aan goede doelen meer op, als vooraf een schenking wordt vastgelegd die voor minimaal vijf jaar wordt toegezegd.