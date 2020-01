Aangifte tegen commissaris SBM Offshore om meineed

Een klokkenluider heeft aangifte gedaan tegen commissaris en voormalig bestuurslid Sietze Hepkema van oliedienstverlener SBM Offshore. Voormalig medewerker Jonathan Taylor beschuldigt Hepkema van meineed tijdens een getuigenverhoor over een grote corruptiezaak die bij het Nederlandse bedrijf speelde, maakte diens advocaat bekend. SBM Offshore noemt de aangifte, die het overigens nog niet heeft ontvangen, „onzinnig”.

Volgens Taylor sprak Hepkema niet de waarheid toen hij werd gevraagd over de periode waarin advocaten van SBM Offshore en het Openbaar Ministerie correspondeerden over een persbericht. In dat bericht, uit november 2014, kondigden de twee partijen een schikking van 240 miljoen dollar aan wegens smeergeldaffaires in Brazilië, Equatoriaal Guinea en Angola.

Volgens Hepkema werd er ongeveer tien dagen over een weer geschreven over het persbericht. „Het waren zeker geen maanden”, zei hij tijdens het verhoor in mei. Volgens de advocaat van Taylor is er nu bewijs dat die uitspraak niet klopt. Uit documenten die zakenblad Quote op basis van de Wet openbaarheid bestuur heeft opgevraagd, zou blijken dat advocaten van SBM en het OM zes maanden over het bericht hebben gecorrespondeerd.

Volgens SBM dreigde Tayler eerder al met het doen van aangifte. „Dat is beoordeeld door onze advocaten en de conclusie is dat er geen meineed is”, reageert SBM-bestuurslid Erik Lagendijk. Zo maakte Hepkema tijdens het verhoor „maar liefst drie keer een voorbehoud” bij de gewraakte passage.

SBM Offshore werd in de Verenigde Staten en Nederland schuldig bevonden aan smeergeldbetalingen in onder andere Brazilië, Equatoriaal Guinea en Angola. De oliedienstverlener zelf schikte in beide landen voor honderden miljoenen dollars in strafzaken wegens corruptie. Voormalige bestuurders zijn uiteindelijk veroordeeld voor hun aandeel in omkoping. Zo belandde oud-topman Tony Mace in de cel.

Taylor denkt dat huidige bestuurders van SBM Offshore al eerder weet hadden van de smeergeldaffaire dan naar buiten werd gebracht. Hij dwong zogeheten voorlopige getuigenverhoren van Hepkema en de huidige topman Bruno Chabas af. Hij hoopt daarmee bewijs te verzamelen voor een rechtszaak.