Aangescherpte coronaregels bezorgen cateraars kopzorgen

De cateringbranche heeft veel last van de aangescherpte coronamaatregelen, vertellen bedrijven. Zo moeten bedrijfsrestaurants weer sluiten maar geven opdrachtgevers ook contracten terug. De sector verwacht dit jaar een aanzienlijke krimp in personeel en omzet, en is somber over de toekomst.

Pieter van de Kamp, adjunct-directeur van cateraar Appèl, vertelt dat hij na de persconferentie van maandagavond meteen tientallen restaurants moest sluiten. „Meer mensen werken thuis, werkgevers hebben meteen hun protocol aangescherpt. Dat scheelt enorm qua gasten.” Opdrachtgevers laten weten geen catering meer te willen omdat het risico op besmetting te groot is, zegt hij. „We zijn bang dat dit doorloopt en meer locaties moeten sluiten.”

Opdrachtgevers geven ook contracten terug, merkt Appèl, dat bedrijfslunches verzorgt bij onder meer Essent, Nationale Nederlanden en het Erasmus ziekenhuis. „Die zeggen: we gaan toch niet open vóór 1 januari. In principe mag dat niet, maar je moet er toch mee dealen. We proberen contracten op te schorten en dan later met de opdrachtgever om tafel te gaan.”

Van de Kamp heeft al 400 van de 2300 medewerkers moeten ontslaan. Het merendeel betreft medewerkers die op locatie werken. Van de Kamp verwacht een blijvende krimp van 30 procent voor volgend jaar. „Volgend jaar zomer zijn we hier nog niet uit. We kijken nu naar een ander businessmodel.”

Teun Verheij, algemeen directeur van cateraar Albron, zegt dat de coronacrisis zijn bedrijf „best zwaar raakt”. Hij verwacht een omzetdaling van dertig procent dit jaar. Bij Albron werken ongeveer 4500 mensen. De ene helft van het bedrijf richt zich op bedrijfsrestaurants, de rest is verdeeld over horeca, recreatie zoals vakantieparken en de zorg. De aangescherpte maatregelen zorgen ervoor dat het bedrijf „niet op volle toeren draait”, met name in de bedrijfsrestaurants. Een deel van de gesloten locaties zegt definitief niet meer open te willen gaan omdat er structureel te weinig mensen komen.

Tot nu toe hebben 100 medewerkers van Albron geen werk meer, maar doet het bedrijf er alles aan deze te herplaatsen op locaties waar het nog wel druk is, zoals de logistiek, horeca en havens. In de horeca en recreatie groeien de vacatures, vertelt hij. „Daar hebben we de afgelopen maanden nieuwe restaurants geopend.” Verheij verwacht wel dat het aantal banen dat geschrapt wordt, zal toenemen.