Aandelenkoersen kelderen na tweets Trump over China

Een reeks tweets van de Amerikaanse president Donald Trump over de handelsoorlog met China zorgden maandag en dinsdag wereldwijd voor dalende aandelenkoersen.

Komende vrijdag verhogen de Verenigde Staten importtarieven op sommige producten uit China naar 25 procent. Ook wordt de lijst van producten die onder heffingen vallen uitgebreid. Daarmee wil Trump de druk op China in de slepende handelsoorlog verhogen.

„Een handelsovereenkomst met China gaat er komen, maar het gaat te langzaam omdat ze willen blijven onderhandelen. Niet dus”, twitterde hij.

Een door Trump eerder aangekondigde verhoging van de tarieven, die in maart zou ingaan, werd opgeschort op basis van onderhandelingen tussen beide landen in februari.

Kelderende koersen

Trumps tweets hadden onmiddellijk effect op de aandelenbeurzen. In New York kelderden de koersen maandag bij de opening van de beurs op Wall Street.

In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een tiendaagse vakantieperiode vanwege de kroning van de nieuwe Japanse keizer, is de aandelenbeurs dinsdag vanwege de hernieuwde handelszorgen met verlies gesloten. De beurs in Shanghai verloor maandag ruim 5 procent door de escalatie van het handelsconflict.

Het beeld bij de Europese beurzen was dinsdag gemengd, maar duidelijk was wel dat beleggers de ontwikkelingen aan het handelsfront tussen de Verenigde Staten en China goed in de gaten hielden.

Overleg

Het bericht dat de Chinese vicepremier Liu He op 9 en 10 mei naar de Verenigde Staten voor handelsoverleg gaat, zorgde dinsdag wel voor enige opluchting op de beurzen. Liu He gaat in op een uitnodiging van de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin en handelsgezant Robert Lighthizer.

Eerder waren er berichten dat het bezoek van Liu aan de VS op losse schroeven zou staan, vanwege de nieuwe importheffingen van Trump.

Grootste bedreiging

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire deed dinsdag een oproep aan de VS en China om de handelsspanningen niet te laten escaleren. Volgens hem is een oplaaiende handelsoorlog de grootste bedreiging voor de wereldwijde economische groei.