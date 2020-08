Aandelenbeurs New York opent met verlies

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verlies geopend. De laatste dagen zijn er steeds meer zorgen over het tempo waarin economieën weer uit de coronacrisis kunnen komen. Beleggers reageren verder onder meer op cijfers over het haperende herstel van de Europese industrie en houden de ontwikkelingen rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de gaten.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel een fractie lager op 27.737 punten. De brede S&P 500 verloor 0,1 procent tot 3381 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde 0,1 procent kwijt tot 11.252 punten.

Fabrikant van landbouwmachines Deere stond in de vroege handel 4,3 procent hoger. De onderneming heeft de verwachtingen voor de rest van het jaar flink verhoogd. Deere profiteert de laatste tijd onder meer van stijgende verkoopcijfers in Noord-Amerika omdat boeren daar hun verouderde wagenparken vervangen. Dit kon evenwel niet voorkomen dat de wereldwijde omzet afgelopen kwartaal omlaag ging als gevolg van de coronacrisis. Deere heeft al in de uitgaven en investeringen gesneden, onder meer door banen te schrappen.

Verder gaat de aandacht naar farmaceuten Pfizer (min 0,2 procent) en BioNTech (plus 9 procent). Zij hebben aangegeven dat er voor het coronavaccin waaraan ze werken, mogelijk in oktober al een goedkeuringsaanvraag ingediend kan worden bij toezichthouders.