Aandelen Pinterest gaan 19 dollar kosten

De introductieprijs van aandelen Pinterest is met 19 dollar (17 euro) hoger dan verwacht. Eerdere berichten wezen op een introductieprijs van tussen de 15 tot 17 dollar per stuk. Het bedrijf zal met zijn komende beursgang zo’n 1,4 miljard dollar ophalen. Er zijn vanaf donderdag 75 miljoen aandelen Pinterest te koop op Wall Street.

Daarmee zou Pinterest ongeveer 12,6 miljard dollar waard zijn. Dat is minder waarmee alom rekening werd gehouden. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal had al gemeld dat de uiteindelijke prijs voor een aandeel van het bedrijf achter de populaire site voor het verzamelen van digitale afbeeldingen lager uit zou vallen dan bij een investeringsronde in 2017 toen het nog 21,54 dollar per aandeel kreeg.

Pinterest is een soort digitaal prikbord. De gebruikers kunnen er onder meer afbeeldingen, ideeën en recepten van andere bronnen op internet vastpinnen. Het in San Francisco gevestigde bedrijf telt naar eigen zeggen 265 miljoen maandelijks actieve gebruikers.