Aandeelhouders NXP stemmen tegen miljoenenbonus bestuurders

Vertrekkend topman Rick Clemmer van chipbedrijf NXP Semiconductors en de inkomend topman Kurt Sievers krijgen mogelijk niet de bonussen die ze in het vooruitzicht waren gesteld. Aandeelhouders stemden woensdag in grote meerderheid tegen het beloningspakket voor het duo. Dat bevestigde een woordvoerder van NXP.

Bij Clemmer ging het om een vertrekbonus van 17,5 miljoen dollar. De nieuwe baas Sievers, die al jaren werkt bij NXP, zou voor zijn promotie bijna 54 miljoen dollar als bonus krijgen.

Directeur Rients Abma van beleggersorganisatie Eumedion stelde dat aandeelhouders dergelijke bonussen zat zijn. De stemming in Nederland is slechts adviserend en juridisch niet bindend. Wel heeft het NXP-bestuur volgens Abma toegezegd de stemresultaten te zullen „beoordelen” en de opvattingen van de aandeelhouders te wegen. „Of de bonussen worden verlaagd, is dus nog zeer de vraag.”

De benoeming van Sievers kreeg wel de goedkeuring van de aandeelhouders. Daardoor kan hij meteen aan de slag als opvolger van Clemmer, die sinds 2009 de leiding had over NXP. De Amerikaan en is nog niet helemaal weg bij het bedrijf. Om een soepele overgang te garanderen, blijft hij als adviseur aan de onderneming verbonden.

De 51-jarige Sievers werkt al sinds 1995 bij NXP, dat toen nog een chipdivisie van Philips was. De Duitser bekleedde de afgelopen tijd al de functie van president, waarmee de tweede in rang was in het bestuur van het technologiebedrijf. Sievers zal deze functie gaan combineren met zijn rol als topman.