Aandeelhouders Just Eat Takeaway akkoord met overname Grubhub

Aandeelhouders van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway zijn akkoord met de overname van de Amerikaanse branchegenoot Grubhub. Met de overname, die volledig in aandelen wordt afgehandeld, is zo’n 7,3 miljard dollar gemoeid.

Aandeelhouders van het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl stemden ook in met de aanstelling van Grubhub-topman Matthew Maloney als bestuurslid van het fusiebedrijf. Ze waren het echter niet eens met bepaalde salarisvoorstellen voor Maloney.

Het Brits-Nederlandse Just Eat Takeaway maakt met de overname de sprong naar de Amerikaanse markt voor maaltijdbezorging. Grubhub geldt als de leidende speler in de Verenigde Staten, waar het bedrijf vorig jaar een omzet van 1,3 miljard dollar behaalde.

Door de samensmelting zou het grootste maaltijdbezorgingsbedrijf ontstaan buiten China. Topman Jitse Groen van Just Eat Takeaway heeft altijd gezegd dat op de markt voor onlinebestellingen van eten het belangrijk is de grootste te zijn.