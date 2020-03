Aandeelhouders blijven thuis om coronavirus en stemmen online

Steeds meer investeerders blijven weg van aandeelhoudersvergaderingen uit vrees voor het nieuwe coronavirus en stemmen daarom digitaal, dat zegt het Zwitserse techbedrijf Sherpany dat een onlinestemplatform runt en wereldwijd enkele honderden klanten heeft. De Zwitserse overheid verbood vorige week tijdelijk alle evenementen met meer dan duizend bezoekers.

„We zien een grote toename in het gebruik van ons platform, en dan begint het aandeelhoudersvergaderingenseizoen pas net”, zegt Tobias Häckermann, topman van Sherpany. Bij de Zwitserse farmaceut Novartis nam het aantal digitale stemmen dit jaar volgens Häckermann toe met 42 procent.

Häckermann weet niet zeker of de gehele toename op conto van het coronavirus te zetten is, „maar het helpt.” Andere klanten van Sherpany zijn bijvoorbeeld Nestlé en Zürich Insurance. Dat laatste bedrijf heeft aandeelhouders al op het hart gedrukt om weg te blijven van de vergadering en vooral iemand te machtigen of online te stemmen.