Aandeelhouders BAM akkoord met nieuwe topman Joosten

Ruud Joosten is per 1 september de nieuwe baas van bouwbedrijf BAM. Aandeelhouders stemden maandag in met zijn benoeming. Joosten wacht de zware taak om BAM door de coronacrisis te loodsen. Een van zijn eerste taken wordt het opstellen van een strategisch plan, gebaseerd op sterke punten van BAM.

De bouwer maakte onlangs bekend de eerste helft van 2020 afgesloten te hebben met een verlies van 234,5 miljoen euro. Naast de coronacrisis, die de effectiviteit van de bouwer raakte, kampte de onderneming ook met verliezen bij BAM International en andere problemen.

BAM beloofde eerder al zijn activiteiten buiten Europa af te gaan bouwen. De onderneming kreeg onlangs voor een periode van twaalf maanden een aantal vrijstellingen op bepaalde bankafspraken na tegenvallers.

Volgens BAM is Joosten de juiste man. Belangrijk bij zijn voordracht was zijn bewezen trackrecord in transformatieprogramma’s, waarmee hij organisaties verbeterde, evenals hun operationele prestaties en marges.