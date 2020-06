Aandeelhouders akkoord met reddingsplan Lufthansa

Aandeelhouders van Lufthansa hebben ingestemd met het reddingspakket voor het Duitse luchtvaartconcern. Met het steunpakket van de Duitse overheid is in totaal 9 miljard euro gemoeid.

Op een bijzondere aandeelhoudersvergadering werd het steunpakket met meer dan de benodigde twee derde van de stemmen goedgekeurd, maakte voorzitter Karl-Ludwig Kley bekend. Eerder deze week was het nog onzeker of het reddingsplan het zou halen, omdat grootaandeelhouder Heinz-Hermann Tiele bezwaren had tegen de voorwaarden voor de steun. Uiteindelijk staakte hij zijn verzet.

Door de coronacrisis is Lufthansa in grote problemen gekomen. De Duitse overheid schiet Lufthansa nu te hulp door een belang van 20 procent te nemen voor 6 miljard euro en garant te staan voor een lening van 3 miljard euro.