Aandeel moederbedrijf Steps en Miss Etam geschorst op de beurs

De Belgische beurswaakhond FSMA heeft het aandeel van winkelbedrijf FNG op de beurzen in Amsterdam en Brussel geschorst. Volgens de onderneming, bekend van modeketens als Steps, Brantano en Miss Etam, is dat gebeurd op verzoek van de raad van toezicht van FNG zelf. Het bedrijf lijdt flink onder de coronacrisis en toezichthouders hebben vragen gesteld over de boeken van een paar jaar terug.

Ondanks de heropening van de winkels vanaf maandag kan FNG de concrete gevolgen van de virusuitbraak nog niet volledig inschatten, maar de financiële impact zal waarschijnlijk aanzienlijk zijn. Verder speelt dat de FSMA met betrekking tot het jaarverslag over 2018 verduidelijking heeft gevraagd omtrent een aantal transacties die in 2018 hebben plaatsgevonden. Omdat de vereiste informatie intern nog niet kan worden aangeleverd, heeft de raad van toezicht de FSMA verzocht om de koers van het aandeel te schorsen, zodat intussen de nodige documenten en informatie kunnen worden verzameld.

Het is de laatste tijd onrustig rond het winkelbedrijf. Onlangs werd bekend dat topman Dieter Penninckx om medische redenen opstapte en de leiding overdroeg aan Manu Bracke, die hiervoor de operationeel directeur was. Vanwege de coronacrisis had FNG eerder al de publicatie van zijn jaarverslag uitgesteld. Ook waren er recent berichten in Belgische media dat de torenhoge schuldenlast van het bedrijf twijfels doet rijzen over de overlevingskansen van de retailer. FNG zou daarom onder meer de eerstvolgende rentebetaling op zijn schulden willen uitstellen.