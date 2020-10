‘Aandacht op beurs voor corona en verkiezingen VS’

De komende beursweek zal er vooral aandacht zijn voor de ontwikkelingen rond het coronavirus nu in veel Europese landen weer extra maatregelen worden genomen om de tweede golf onder controle te krijgen. Ook in de Verenigde Staten gaat het virus nog altijd rond. Daar gaat de aandacht in het bijzonder uit naar president Donald Trump, de bekendste patiënt van het land. Het verloop van zijn ziekte en de quarantaine heeft ook de nodige gevolgen voor de verkiezingsstrijd in de VS.

Trump maakte in de nacht van donderdag op vrijdag (Amerikaanse tijd) bekend positief te hebben getest en werd vrijdag al overgebracht naar het militaire ziekenhuis Walter Reed. Er kwamen de afgelopen dagen wisselende berichten naar buiten over hoe het met Trump gaat, maar inmiddels lijkt hij wat te herstellen. De ziekte van Trump betekent dat hij geen campagne kan voeren en dat mogelijk ook het tweede en derde debat met zijn uitdager Joe Biden geschrapt moeten worden.

Trump lijkt het virus op te hebben gelopen op het evenement op het Witte Huis waar hij zijn kandidaat voor het Hooggerechtshof Amy Coney Barrett presenteerde. Enkele Republikeinse senatoren die in het comité zitten die haar benoeming moet goedkeuren, hebben ook positief getest op het coronavirus. Een snelle benoeming voor de verkiezingen begin november is daardoor moeilijker. Ook het bereiken van een akkoord over een steunpakket vanuit de overheid loopt mogelijk weer wat vertraging op.

In Europa gaat de aandacht verder uit naar een reeks macro-cijfers zoals de bedrijvigheid in de dienstensector in veel landen. Ook de winkelverkopen in de eurozone, Duitse fabrieksorders en industriële productie en inflatie in Nederland staan zoal op de agenda. In de VS is de macro-agenda juist relatief leeg al wordt daar wel gekeken naar de notulen van de Fed-vergadering en de nieuwste cijfers over aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen.

Op bedrijfsgebied komen voorzichtig enkele ondernemingen met de eerste cijfers van de herfstperiode. Verder mogen de aandeelhouders van maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com zich uitspreken over de overname van de Amerikaanse branchegenoot GrubHub. Disney organiseert woensdag een investeerdersdag waarbij het bedrijf de strategie verder uit de doeken zal doen. Het entertainmentconcern is hard getroffen door de coronacrisis.

Vrijdag sloot de AEX-index 0,5 procent hoger op 553,12 punten. De MidKap klom 0,8 procent tot 819,21 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt daalde 0,3 procent, die in Parijs en Londen stegen tot 0,4 procent. De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 27.682,81 punten. De brede S&P 500 zakte 1 procent tot 3348,44 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 2,2 procent tot 11.075,02 punten.