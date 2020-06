Aanbod luchtvrachtvervoer onvoldoende ondanks zwakkere vraag

De wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer ging in mei opnieuw flink omlaag door de coronacrisis. Tegelijkertijd is het aanbod van vrachtvervoer door de lucht onvoldoende om aan de vraag te voldoen door het wegvallen van passagiersvliegtuigen die in hun buik vaak goederen vervoeren, aldus brancheorganisatie IATA.

De vraag naar luchtvrachtvervoer kromp in mei met 20,3 procent ten opzichte van een jaar eerder, na een historische daling met 25,6 procent in april. De vervoerscapaciteit nam met 34,7 procent af, na een krimp met 41,6 procent in de maand daarvoor. Het aanbod van laadruimte in passagierstoestellen kromp volgens IATA met meer dan 66 procent. In april was hier al een min van driekwart te zien.

Om toch aan de vraag naar luchtvrachtvervoer te kunnen voldoen worden meer vrachtvliegtuigen ingezet en worden toestellen extra zwaar beladen. IATA-directeur Alexandre de Juniac zegt dat de vooruitzichten voor de luchtvrachtsector momenteel wat sterker zijn dan die voor het passagiersvervoer, maar dat er veel onzekerheden blijven. De economische activiteit lijkt weer aan te trekken door de versoepeling van lockdownmaatregelen, maar de duur en diepte van de recessie zijn lastig te voorspellen, aldus De Juniac.