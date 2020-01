‘Aanbod betaalbare woningen haast gehalveerd’

Voor mensen met een salaris onder de 55.000 euro is een koopwoning steeds moeilijker te vinden. Het aantal huizen dat te koop stond voor minder dan 250.000 euro, daalde afgelopen jaar hard, becijferde woningmarktonderzoeker Dynamis. In hogere segmenten is het aanbod juist toegenomen.

Eind vorig jaar waren er nog 13.500 woningen te koop voor minder dan een kwart miljoen euro, terwijl dat er een jaar eerder nog 22.000 waren. Het aanbod aan duurdere woningen steeg onder meer vanwege de nieuwbouw. Nieuwbouwwoningen zijn doorgaans duurder omdat ze groter zijn en luxer afgewerkt, maar ook omdat de grondprijs en de bouwkosten stijgen.

Dynamis denkt echter niet dat goedkopere en kleinere nieuwbouwwoningen de oplossing zijn voor het teruglopende aantal goedkopere woningen. Daar moeten er meer van komen door mensen die doorverhuizen. Dergelijke doorstromers zorgen volgens de onderzoekers voor „een keten aan verhuisbewegingen”.