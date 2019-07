Aanbiedingensite Koopjedeal.nl failliet

Aanbiedingenwebsite Koopjedeal.nl is failliet. Dat meldde bewindvoerder Victor Kruit. Het faillissement komt niet als een verrassing. Eerder werd gemeld dat een mogelijke koper voor het bedrijf zich op het laatste moment had teruggetrokken. Vorige week werd al uitstel van betaling verleend.

De aanbiedingenwebsite met 48 medewerkers kwam in de problemen door een grote brand in een magazijn die in september vorig jaar de voorraad grotendeels verwoestte. Het bankroet betekent ook slecht nieuws voor klanten die al wel hadden betaald voor een bestelling, maar deze nog niet geleverd hebben gekregen. Dat zal ook niet gebeuren.

Zij kunnen nog wel een vordering indienen bij de curator, maar staan achter in de rij als het gaat om vergoedingen. Kruit blijft komende weken onderzoeken of er nog een doorstart inzit. Daarvoor hebben zich volgens hem diverse andere partijen gemeld.