Aanbiedingensite Koopjedeal.nl bijna failliet

Aanbiedingensite Koopjedeal.nl koerst af op faillissement. De onlineshop kan naar eigen zeggen niet meer aan zijn betalingsverplichtingen voldoen en vraagt binnenkort surseance van betaling aan.

Het is op dit moment niet meer mogelijk om een bestelling te plaatsen op de site. Koopjedeal gaat er alles aan doen om tijdens de surseance van betaling een partij te vinden die het bedrijf wil overnemen om zo de website en service zo snel mogelijk voort te zetten, aldus een verklaring op de site.

Koopjedeal wijst op een grote brand in zijn externe magazijn in september vorig jaar, die voor vele miljoenen schade opleverde. Afgelopen weken hebben echter meerdere leveranciers het betalingskrediet opgeheven, waardoor de onderneming in zwaar weer is gekomen. Ondanks vergevorderde gesprekken met financiers is het niet gelukt om dit proces versneld af te ronden zodat Koopjedeal operationeel kon blijven, luidt de verklaring van de webwinkel.