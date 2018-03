A-merken winnen aan populariteit

De supermarktomzet van de honderd grootste A-merken is het afgelopen jaar met 2,6 procent gegroeid. Volgens marktonderzoeker IRI en Foodmagazine, die elk jaar de prestaties van A-merken meten, was sprake van de sterkste groei in negen jaar tijd.

De A-merken presteren ook beter dan de huismerken die de omzet met 0,8 procent zagen stijgen. De honderd grootste A-merken waren vorig jaar goed voor ruim 22 procent van de totale omzet van supermarkten. Dat komt neer op een bedrag van 8,3 miljard euro.

Marlboro bleef het grootste A-merk in Nederland met een supermarktomzet van 455,5 miljoen euro. Nieuw op twee is Coca-Cola met 298,3 miljoen euro. Het frisdrankconcern nam de plek over van Douwe Egberts, dat besloot om koffiemerken Senseo en L’Or niet langer onder de paraplu van DE te verkopen. In de nieuwste lijst staat Douwe Egberts op acht.

Op drie staat zuivelbedrijf Campina met 265,5 miljoen euro. Heineken (263,3 miljoen euro) en Camel (221,9 miljoen euro) maakten de top vijf compleet.