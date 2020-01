9,7 miljoen EU-burgers werken in andere lidstaat

Een recordaantal van 17,6 miljoen EU-burgers woont in een andere lidstaat. Van hen zijn 12,9 miljoen mensen tussen 20 en 64 jaar, de werkzame leeftijd, en 9,7 miljoen mannen en vrouwen hebben werk in hun nieuwe thuisland. Dat blijkt uit het jaarrapport 2019 van de Europese Commissie over arbeidsmobiliteit binnen de EU.

Van de totale beroepsbevolking in de EU werkte daarmee 4,1 procent in een andere lidstaat in 2018. De groei in arbeidsmigratie binnen de EU is wel wat afgenomen ten opzichte van de afgelopen jaren, van 5 naar 3,4 procent.

Het zijn vooral Roemenen, Polen, Italianen, Portugezen en Bulgaren die over de grens werk zoeken. Europese arbeidsmigranten zijn vooral actief in de bouw, hotels en horeca, de detailhandel, industrie en in toenemende mate de IT-sector. De helft van de ‘landverhuizers’ woonde in 2018 in Duitsland en Groot-Brittannië, en een kwart in Spanje, Italië en Frankrijk. Meer dan 50 procent blijft een tot vier jaar en keert dan terug naar het vaderland.

Er zijn ook 1,5 miljoen grensarbeiders in de EU: mensen die in hun buurland werken maar niet wonen. In 2018 werden 1,9 miljoen werknemers door hun bedrijf (tijdelijk) naar een andere lidstaat uitgezonden.