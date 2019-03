821 miljoen aan tv-reclames

Bedrijven hebben vorig jaar 821 miljoen euro uitgegeven aan reclames op televisie. Dat is min of meer vergelijkbaar met de afgelopen jaren. Volgens marketingorganisatie Screenforce schommelt het bedrag al jaren tussen de 795 miljoen en 850 miljoen euro.

Voor het komende jaar is Screenforce „voorzichtig positief”. De economie groeit, de werkloosheid daalt en de koopkracht stijgt, maar handelsoorlogen en de brexit maken de situatie onzeker.

Adverteerders hebben zich afgelopen jaar gestort op onlineplatforms. De uitgaven groeiden met 40 procent. Die markt laat volgens Screenforce zien „dat zij met behulp van de social influencers hard aan het ontluiken is”. De uitgaven aan onlinevideo stegen met 18 procent.

Procter & Gamble, het moederbedrijf van merken als Ariel, Gillette, Duracell, Pampers en Dreft, is de grootste adverteerder op tv. Het bedrijf gaf daar afgelopen jaar 123 miljoen euro aan uit. De Amerikanen namen de koppositie over van Unilever. Jumbo is derde, net voor Albert Heijn. Opvallende nieuwkomer in de top twintig is Blokker.