82-jarige Van Velzen: Meer uren werken zelfs geen punt

Het corrigeren van teksten vindt Gerda van Velzen-de Kleuver (82) uit Krimpen aan den IJssel een nuttige tijdsbesteding. De hoeveelheid theologie die ze daardoor leest, verruimt haar blik. Daarnaast bieden de bijverdiensten een appeltje voor de dorst. Ze zou zelfs wel meer uren willen werken.

Het afdrukvoorbeeld van een tekst verschijnt op het beeldscherm van de computer die in de huiskamer staat. Van Velzen scrollt met de muis door de tekstregels. Hier en daar heeft ze een correctie aangebracht.

„Een haastklus” is het. Alhoewel, dat is het meestal, lacht ze. Doorgaans kost een opdracht om een tekst na te lopen op fouten zo’n zes uur. Soms krijgt ze een klus tussen die meer tijd in beslag neemt

Ze hoeft niet zo nodig in de krant te staan. Toch vindt ze het „best bijzonder” dat ze op haar 82e nog betaald werk doet.

Sinds vier jaar werkt Van Velzen voor het journalistieke bureau van haar dochter Marieke. Van Velzen neemt de correctie van de eerste versies van tekstproducties voor haar rekening. „Het is gebeurt” met een t of „het gebeurd” met een d; veelvoorkomende fouten die ze er telkens uit haalt. Veel artikelen voor twee theologische tijdschriften krijgt ze onder ogen. Ook redigeert ze veel Bijbelse dagboeken en boeken voor kinderen.

Spaans

Ja, ik heb liefde voor taal, zegt Van Velzen. Het liefst was ze in haar jonge jaren Nederlandse letteren (tegenwoordig Nederlandse taal en cultuur, GH) gaan studeren. Maar ze kiest na de hbs (vergelijkbaar met havo/vwo, GH) genoeg voor een opleiding voor secretaresse. Verder volgt ze een cursus Spaans.

Ze gaat aan de slag als secretaresse bij een internationaal bedrijf in Amsterdam. Daarna volgt een baan bij een Amerikaans bureau voor public relations. Dat bedrijf bewaakt de reputatie van grote Amerikaanse tabaksindustriëlen. „Interessant werk, want public relations was toen net nieuw.” Van Velzen spreekt Engels, Frans en Duits met contactpersonen uit allerlei landen. De wetenschap heeft nog maar net de schadelijke gevolgen van roken ontdekt. „Al die tabaksbedrijven wilden roken zo gunstig mogelijk voorstellen.”

Dat vindt ze op een gegeven moment zo oneerlijk, dat ze overstapt naar meer betekenisvol werk. Van Velzen wordt verpleegkundige met kraamaantekening.

Door haar huwelijk met een Rotterdammer, komt de kraamverpleegkundige in Krimpen aan den IJssel te wonen. Het paar krijgt acht kinderen. Haar taalkennis houdt Van Velzen bij. Haar echtgenoot, werkzaam in de export, nodigt regelmatig relaties uit het buitenland thuis uit. „Erg leuk.”

De zorg voor haar gezin combineert Van Velzen voortaan met vertaalwerk voor uitgeverijen en stichtingen. Vanuit het Engels en Frans vertaalt ze verschillende romans en kleine theologische werken. Rond haar 65e verdient ze ook bij als kinderoppas.

Niet zo alleen

Vier jaar geleden overleed Van Velzens man. Het correctiewerk is een nuttige tijdsbesteding voor haar. „Als je aan het werk bent, merk je niet zo dat je alleen bent.”

Kan ze de veranderingen in taal- en spellingsregels bijbenen? Van Velzen: „De wijzigingen heb ik steeds bijgehouden. Ik google even als ik iets niet weet. En ik gebruik naslagboeken.”

Dat ze met uiterste inlevertijdstippen te maken heeft, hindert haar niet. Zodra een klus binnenkomt, begint ze eraan. Tijd heeft ze genoeg, zegt ze. Ook al zijn er verder nog ziekenbezoeken, de nodige boodschappen, en verjaardagsvisites. „Ik zou zelfs wel meer uur willen werken.”

Het extra inkomen, naast AOW en een klein pensioen, is een mooie bijkomstigheid. „Vanwege bijvoorbeeld alle cadeautjes voor het nageslacht is financieel net iets meer armslag hebben, fijn.”

Ze is „ontzettend dankbaar” dat ze het verstand en de zin nog heeft om haar werk te kunnen doen. Het lezen van geestelijke lectuur verruimt haar blik. „Je leest eens wat anders. Elke dag is een geschenk.”

Loopbaan Van Velzen

Geboren: 13 januari 1937 in Borne

Basisschool: Openbare Lagere School, Borne

Opleiding: Christelijke Hbs in Emmen, Schoevers te Arnhem, Verpleegkunde in Enschede, Kraamopleiding ziekenhuis Dijkzigt, Rotterdam

Eerste baan: Fairchild Electronic Engraving Company in Amsterdam

Tweede baan: Hill and Knowton International in Den Haag

Laatste baan: Redactie.AMG in Zoetermeer

Bent u of kent u ook iemand die doorwerkt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd? Mail naar econ@refdag.nl.