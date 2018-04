8000 Starbucks dicht om training tegen racisme

Koffiewinkelketen Starbucks gaat volgende maand op de Amerikaanse thuismarkt ruim 8000 vestigingen tijdelijk sluiten om personeel te trainen op het gebied van racismebestrijding. Het bedrijf zet die stap na de arrestatie van twee zwarte mannen bij een Starbucks-vestiging in Philadelphia. Een werknemer belde toen de politie nadat die mannen bij een tafel wachtten zonder een bestelling te doen.

De vestigingen gaan op 29 mei tijdens de middag allemaal dicht voor de training. Er doen in heel de Verenigde Staten bijna 175.000 werknemers van Starbucks mee. Het lesmateriaal zal ook gebruikt worden bij het opleiden van nieuwe werknemers.

Starbucks is vanwege de grote publieke ophef in ernstige verlegenheid gebracht door het incident in Philadelphia. Topman Kevin Johnson bracht een bezoek aan Philadelphia en bood zijn excuses aan voor de zaak.