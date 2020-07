800 ontslagen bij cateraar Sodexo Nederland door crisis

Bij cateraar Sodexo Nederland verdwijnen 800 van de 3000 arbeidsplaatsen. Door de coronacrisis is de omzet van de onderneming fors gedaald. Vooral omdat veel mensen thuiswerken en daardoor niet eten in de bedrijfsrestaurants die door Sodexo worden uitgebaat. Ook veel scholen sloten uit voorzorg de deuren, waarmee de Sodexo-opbrengsten in kantines opdroogden. Dat bevestigde Sodexo na berichtgeving door de NOS.

Volgens Sodexo vallen er niet alleen ontslagen bij de cateringtak, maar verdwijnen er ook banen bij andere onderdelen. Over de timing van de ontslagen kon een woordvoerster van het bedrijf nog niets zeggen. Momenteel wordt met de bonden gewerkt aan een regeling, ook om medewerkers naar een andere baan te begeleiden. Daarover is al wel een akkoord, maar leden van de vakbonden moeten daar nog een klap op geven.

Sodexo Nederland is onderdeel van Sodexo dat in 72 landen wereldwijd actief is. Het bedrijf telt in totaal 460.000 medewerkers. Naast catering- en schoonmaakpersoneel zijn via de dienstverlener ook vele receptionistes, onderhoudsspecialisten, accountmanagers, schoonmakers en technische professionals werkzaam.