75-jarige Teus Westeneng werkt nog fulltime in plantenhandel

Iedere donderdag staat hij op de markt in Barneveld planten en bloemen te verkopen. De rest van de week draait hij mee in het tuincentrum van de familie. Teus Westeneng uit Soest is 75 jaar, maar moet er voorlopig nog niet aan denken om te stoppen met werken. „Vakantie, daar doe ik weinig aan.”

„Een goeiemorgen zonder zorgen!”, roept Teus Westeneng, terwijl hij paksoiplanten inpakt voor een klant. Zoals iedere week staat hij ook deze donderdag op de Barneveldse weekmarkt om planten en bloemen te verkopen, samen met zijn zoon.

Het is warm vandaag, maar de 75-jarige Westeneng heeft geen last van de hitte. „Gewoon bezig blijven.”

Hij is ruim dertig jaar eigenaar geweest van Westeneng plantenhandel, een tuincentrum in Soest. Inmiddels runt zoon Jan het bedrijf („alweer de derde generatie van de familie”), maar Westeneng werkt nog volop mee. Hij maakt geregeld weken van veertig uur.

Hoewel hij de pensioengerechtigde leeftijd al ruim heeft bereikt, wil hij er voorlopig niet aan denken om te stoppen met werken. „Ik moet veel werk hebben, anders gaat het niet goed. Dan word ik helemaal dol.”

Vroeger wilde Westeneng boer worden, maar dat mocht niet van zijn vader. Na de lagere school ging hij in de plantenzaak van de familie aan de slag. Daar werkt hij nu nog steeds, met veel plezier. „Ik vind het leuk om buiten bezig te zijn. Mij moet je niet in een kantoor zetten, dan gaat het mis.”

Paarden

Qua gezondheid kan hij het werk naar eigen zeggen nog gemakkelijk aan. „Ik heb weinig ingeleverd. De eerste pillen van de dokter moet ik nog slikken. Daar ben ik dankbaar voor. Het kan ook zomaar veranderen. Als er een adertje in mijn hoofd springt, is het gebeurd.”

Zijn vrouw vindt het niet altijd fijn dat hij nog zoveel werkt, zo geeft hij toe. „Vakantie, daar doe ik heel weinig aan. Al gaan we in september wel een midweek weg. Die vakantie heeft mijn vrouw geboekt. Van maandag tot vrijdag, dat vind ik een mooie lengte.”

Ook thuis is Westeneng het liefst bezig. „Ik vind niks mooier dan een beetje prutsen rond het huis, in de tuin werken of de boel schilderen. Zo blijf ik lekker aan de gang.”

Naast zijn werk in de plantenhandel heeft hij thuis nog stieren en tuigpaarden staan. Vroeger trainde hij de paarden zelf, maar daar had hij op een gegeven moment geen tijd meer voor. „Nu fok ik ze alleen nog. Ik heb ook jarenlang koeien en varkens gehouden, maar daar ben ik een poosje terug mee gestopt.”

Kruiden

Westeneng staat een paar dagen per week in de plantenhandel aan de Nieuweweg in Soest. Op donderdag gaat hij standaard met zijn zoon mee naar de markt in Barneveld. Vanochtend ging de wekker om half 5. „Eerst de dieren eten geven, en dan rijden we om zes uur weg.”

Maart tot september is het hoogseizoen voor de zaak. In die periode moet de familie Westeneng het geld verdienen. „Na september is het klaar, dan zitten de tuinen vol.”

Ondanks de hitte hebben vader en zoon een flinke voorraad bloemen en planten meegenomen naar de markt. „Hopen doet verkopen. In deze tijd van het jaar kopen mensen veel vaste planten voor in de tuin. We verkopen ook veel kruiden, en groenteplanten. De bloemen gaan wat minder met deze warmte.”

Een man is op zoek naar een sering. Die is op voorraad, in een pot onderaan het schap. Maar de klant vindt ze te klein en neemt ze niet mee. „Dat meent u niet”, zegt Westeneng serieus. „Wat gaan we nu beleven?”

Het werken is een hobby van hem. „Ik vraag mezelf weleens af: Teus, hoe lang wil je dit nog doen? Maar ik heb er plezier in. Zolang mijn gezondheid het toelaat, wil ik graag bezig blijven in de zaak.”

Aan het eind van het interview wil Westeneng nog wel iets kwijt. Hij laat een stapel krantenpagina’s zien, die hij gebruikt om planten in te pakken. Tussen de voorraad ontbreken de pagina’s van het Reformatorisch Dagblad. „We kunnen die pagina’s nooit gebruiken in de kraam omdat ze gelijmd worden in plaats van geniet. Daar moeten jullie nog iets aan doen. Verder is het een goeie krant, hoor.”

Loopbaan T. Westeneng

- Geboortedatum: 12 december 1943 te Soest

- Christelijke Lagere School, twee jaar Voortgezet Onderwijs

- Vanaf 1957 werkzaam bij Westeneng Plantenhandel, van 1980 tot 2011 eigenaar

- Tussendoor: boerenknecht en in loondienst bij van de Grift bouw (1965)

Bent u of kent u ook iemand die doorwerkt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd? Mail naar econ@refdag.nl.