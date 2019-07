72-jarige bijrijder: Mijn echte hobby is werken

„Ik vind het heerlijk om te werken, ik word er altijd weer zo blij van.” Anne Eijkelenboom uit Hardinxveld-Giessendam is 72 jaar, maar werkt nog drie dagen in de week als bijrijder bij een transportbedrijf. „Ik voel me zeker niet boven een ander verheven, de gezondheid en kracht worden me gegeven.”

Eijkelenboom is een echte aanpakker. „Ik hield niet zo van leren, vond het altijd prettiger om met mijn handen te werken.” Vandaar dat de boerenzoon –zijn ouders hadden een boerderij in Papendrecht– maar twee jaar de ULO volgde en daarna al gauw aan de slag ging.

In zijn arbeidzame leven werkte hij bij meerdere werkgevers, onder meer als vrachtwagenchauffeur bij Schenk. Ook was hij in dienst van ramenfabriek De Vries Robbé in Gorinchem en koffieautomatenfabriek De Jong Duke in Sliedrecht.

Op 1 februari 2010 ging hij met pensioen, maar stil zitten was er niet bij. „Hobby’s heb ik niet. Nou ja een beetje fietsen en wat tuinieren als ik niets anders te doen heb. Dan geniet ik van de natuur en een goed gesprek, maar mijn echte hobby is werken. Dat heb ik mijn hele leven met veel plezier gedaan en ik wilde dat ook na mijn pensioen blijven doen. Als ik iemand van een transportbedrijf spreek, word ik altijd enthousiast en zeg dan: je kunt me altijd bellen.”

Na zijn pensioen ging Eijkelenboom eerst aan de slag bij Hoogwerkservice Schelluinen, een paar jaar geleden kwam hij in contact met A&S Trans in Langerak. „Ze zochten een bijrijder voor het keukentransport. Mijn vrouw zag een advertentie in het RD en knipte die voor me uit. Ze vroegen iemand van achttien, ik was 68. Ik zei tijdens het gesprek: „Kijk nou niet naar mijn leeftijd, maar probeer het gewoon een poosje met me”.”

Inmiddels is de Hardinxvelder bezig aan zijn vierde jaar en heeft het uitstekend naar zijn zin. Al is het werk soms best zwaar. „Ik werk drie dagen per week en ben dan een uur of twaalf in touw. Meestal ben ik ’s morgens om vijf uur op de zaak, soms vertrekken we zelfs wat eerder en gaat de wekker al om half vier. Nee hoor, daar heb ik geen moeite mee.”

Als bijrijder bezorgt Eijkelenboom samen met zijn baas de keukens bij de klanten. „Dat is doorgaans veel sjouwwerk. Mijn baas draagt de keukens liever dan dat hij een steekwagen gebruikt. Hij is bang dat anders de keukens of de vloer worden beschadigd en ook in de bouw werken steekwagens niet. Zwaar werk, maar goed te doen. Maar als we in Amsterdam van die smalle trappen op moeten, ben ik blij als we klaar zijn. Dat voel ik soms een paar dagen later nog aan mijn rug.”

Om zeven uur thuis

Maar hij werkt met plezier, al komt hij ’s avonds pas om zeven uur thuis. „Ik voel me een dankbaar mens als ik weer een hele dag zo fijn heb mogen werken. Ik voel me niet verheven boven mensen die dat niet meer kunnen of willen. Het ligt niet aan mij, ik ontvang van de Heere de gezondheid om dit te kunnen doen.”

Dat het ook heel anders kan zijn, ondervond hij een aantal jaren geleden. „Ik kreeg kanker, maar mocht door genade weer beter worden. Nog sterker dan vroeger besef ik dat ik dit krijg van de Heere.” De Hardinxvelder leeft mee met mensen die door het beleid van de overheid steeds langer moeten werken en met pijn en moeite hun pensioen halen. „Voor veel mensen is dat een opgave. We moeten oog voor de ander hebben, je zult maar stratenmaker zijn of een ander zwaar beroep uitoefenen.”

Eijkelenboom zelf blijft zo lang mogelijk aan de slag. „Ook met vrijwilligerswerk. Ik werk tien weken per jaar als vrijwilliger voor Adullam. Dan vervoer ik cliënten naar Wilgenheim in Alblasserdam en haal materialen op.

Daarnaast werk ik twee dagen per maand bij de Evangelisatiepost van de Gereformeerde Gemeente in de Gouwstraat in Rotterdam. We proberen mensen in aanraking te brengen met het Evangelie. Soms maken we mooie dingen mee. Dan merk je dat de Heere werkt. Ik geniet elke dag van mijn werk én mijn vrijwilligerswerk. Zolang ik de kracht ervoor krijg, ga ik er mee door.”

Bent u of kent u ook iemand die doorwerkt na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd? Mail naar econ@refdag.nl

Loopbaan Eijkelenboom

Geboren: 7 juni 1947 in Sliedrecht

Basisschool: Julianaschool Papendrecht

Voortgezet onderwijs: Prins Bernhard ULO Papendrecht, middenstandsdiploma

Eerste baan: Schenk Transport, Papendrecht

Tweede baan: ramenfabriek De Vries Robbé, Gorinchem

Derde baan: koffieautomatenfabriek De Jong Duke, Sliedrecht