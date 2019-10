„70.000 banen weg in de bouw om stikstof”

Tienduizenden banen in de bouw staan op de tocht wegens de stikstofuitspraak van de Raad van State (RvS). Dat komt naar voren uit een raming van economen bij ABN AMRO. Volgens de kenners worden zelfstandigen als eersten geraakt omdat zij opdrachten kwijtraken.

Zonder nieuwe maatregelen lijdt de bouwsector de komende vijf jaar 14 miljard euro schade. Ook gaan volgens de economen 70.000 banen verloren. In de bouw werkten vorig jaar 527.000 mensen.

Onlangs verklaarde de hoogste algemene bestuursrechter het Nederlandse stikstofbeleid (PAS) ongeldig. Dat zorgde er direct voor dat verschillende bouwprojecten werden vertraagd of afgeblazen. In de stikstofuitspraak van de RvS staat onder meer dat bedrijven pas mogen bouwen als ze een stikstofplan hebben. Projecten mogen pas van start gaan als kan worden bewezen dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft.

Probleem is echter dat bouwprojecten vrijwel altijd stikstof uitstoten. Via omwegen zouden enkele projecten nog wel door kunnen gaan maar deze alternatieven nemen te veel tijd in beslag, aldus de kenners bij ABN. De economen adviseren bouwbedrijven om nu de vele openstaande vacatures in te trekken. Zo kunnen ze het banenverlies dat er aan zit te komen deels tegengaan. Momenteel staan bijna 19.000 vacatures open in de sector.