50.000 gratis carrière-adviezen om corona zijn binnen dag op

Ook de nieuwe lading gratis loopbaanadviezen die het kabinet weggeeft als onderdeel van de coronapakketten zijn razendsnel opgeraakt. De 50.000 adviezen die dinsdag werden aangeboden, waren ’s avonds al zo goed als allemaal vergeven.

Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken na een bericht van NRC hierover. Het gaat om gratis ‘ontwikkeladviezen’, voornamelijk bedoeld voor mensen die in een sector werken die hard is geraakt door de coronacrisis. In andere sectoren, bijvoorbeeld in het ziekenhuis en bij de supermarkt, is juist een tekort aan arbeidskrachten. Mensen die zich willen laten omscholen om elders aan het werk te gaan, kunnen hierover gratis raad vragen. Het kabinet gaf daarom in eerste instantie 22.000 gratis adviezen weg, zodat mensen worden geholpen met de „mogelijkheden op de huidige, veranderende arbeidsmarkt”.

Deze eerste adviezen waren al na een maand op. Die grote vraag overtrof toen al de verwachtingen van minister Wouter Koolmees. Op aandringen van de Kamer, voornamelijk de linkse oppositiepartijen, kwam het kabinet toch nog dit jaar met extra adviezen over de brug. Dat die naar verwachting dinsdagavond allemaal al vergeven zijn, is volgens Sociale Zaken goed nieuws. Het ministerie vindt het belangrijk dat mensen hun weg weten te vinden nu de arbeidsmarkt ook voor langere termijn op zijn kop lijkt te staan.