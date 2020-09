‘5,5 miljard euro aan verzekeringsclaims door coronacrisis’

Lloyd’s of London, ’s werelds grootste handelsplaats voor verzekeringen, verwacht door de coronacrisis omgerekend bijna 5,5 miljard euro aan claims uit te moeten betalen.

Voor de eerste helft van dit jaar kondigde Lloyd’s een verlies voor belastingen aan van omgerekend 440 miljoen euro (400 miljoen pond), door voorzieningen van ongeveer 2,4 miljard pond voor coronaclaims. Het bedrijf boekte vorig jaar over dezelfde periode nog een winst van 2,3 miljard pond.

„De eerste helft van dit jaar was een buitengewoon uitdagende periode”, zegt Lloyd’s-directeur John Neal in een verklaring. „De pandemie heeft catastrofale schade aangericht aan de maatschappij en de economie, waardoor er ongeëvenaarde maatregelen genomen moesten worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, en om bedrijven en economieën weer op de rit te krijgen.”

Behalve de coronacrisis hebben verzekeraars ook last van andere kosten, zoals een vroeg begonnen orkaanseizoen in de Verenigde Staten en de enorme explosie in de haven van Beiroet.

In juni had Lloyd’s ongeveer 30.000 coronaclaims ontvangen. Lloyd’s verwacht dat de sector dit jaar omgerekend 172 miljard euro aan verliezen zal moeten slikken als gevolg van de coronacrisis. Dat komt deels door claims en deels door verliezen op beleggingen. Volgens Lloyd’s zullen de kosten nog hoger worden als de omvang en complexiteit van de maatschappelijke en economische impact van Covid-19 volledig duidelijk is.