5,3 miljard euro aan loonsubsidie aangevraagd in tweede ronde

Bedrijven hebben naar schatting zo’n 5,3 miljard euro aan tegemoetkoming voor het loon tussen juni en september aangevraagd. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken op basis van de eerste overschotten. Uitvoeringsorganisatie UWV heeft al zo’n 2,1 miljard euro overgemaakt. In de eerste ronde ’NOW’, die een maand langer liep, was 9,9 miljard euro aangevraagd.

Het UWV heeft meer dan 63.000 aanvragen toegekend in de tweede subsidieronde. De NOW-regeling is in het leven geroepen om bedrijven te helpen werknemers in dienst te houden in de coronacrisis. Afhankelijk van het omzetverlies, betaalt de staat tot 90 procent van de loonsom van de bedrijven. In de tweede ronde wordt het loon van 1,3 miljoen werknemers deels door de overheid betaald.

Zo’n 103.000 zelfstandigen moesten bij de overheid aankloppen om hun inkomen op peil te houden in de maanden juni, juli, augustus en september. De meeste aanvragen voor de zelfstandigenregeling voor die periode kwamen van ondernemers die ook in de drie maanden daarvoor inkomensondersteuning kregen.

Eind augustus presenteerde het kabinet het derde steunpakket, waar het 11 miljard euro voor uittrekt. Dat pakket loopt veel langer: tot eind juni volgend jaar. Wel worden de regelingen langzaam afgebouwd.