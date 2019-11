4500 banen op tocht bij Britse tak Innogy

Bij Npower, de Britse tak van energiebedrijf Innogy, staan 4500 banen op de tocht. Dat meldt vakbond Unison. Innogy staat in het Verenigd Koninkrijk voor een aanzienlijke ingreep. Daarbij moeten de klanten van Npower worden overgezet naar moederbedrijf EO.N.

Volgens de bond worden werknemers later op vrijdag geïnformeerd over de plannen. Het bedrijf zelf beloofd vakbonden te zullen betrekken in de te nemen stappen, maar gaf geen details over hoeveel posities er op het spel staan. Met de reorganisatie is naar verluidt een bedrag van 500 miljoen pond gemoeid.

De prestaties bij Npower zijn al jaren ondermaats. Het marktaandeel is in de afgelopen jaren gehalveerd. Momenteel levert Npower stroom aan 8 procent van de Britse huishoudens.

De Britse energiemarkt wordt van oudsher gedomineerd door een zestal aanbieders, maar hun aandeel krimpt door de concurrentie van kleinere spelers. De Britse overheid stelde eerder ook een prijsplafond in om „afzetterij” door de traditionele energiebedrijven tegen te gaan.