4,1 miljard vliegtuigpassagiers in 2017

Luchtvaartmaatschappijen verwelkomden vorig jaar wereldwijd in totaal een recordaantal van 4,1 miljard passagiers aan boord van hun vliegtuigen. Dat betekende op jaarbasis een stijging van 7,3 procent, zo meldde brancheorganisatie IATA in een jaarrapport over de luchtvaartindustrie.

De sector profiteerde van het aanhoudende herstel van de wereldeconomie. Verder zorgden ook goedkopere tickets ervoor dat meer mensen een vlucht boekten, terwijl niet eerder zo veel steden, ruim 20.000, via reguliere vluchten werden aangedaan. Dit betekent dat een vliegtuig met minstens negentien zitplaatsen gemiddeld één keer per week op een betreffende plaats vliegt.

Volgens IATA stapt „de gemiddelde burger” eens in de 22 maanden aan boord van een vliegtuig. In 2000 lag dit gemiddelde nog op eens in de 43 maanden. Volgens IATA-topman Alexandre de Juniac is vliegen nog nooit zo toegankelijk geweest.

Dit jaar is er sprake van een solide groei ten opzichte van vorig jaar.