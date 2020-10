3M verkoopt meer mondkapjes en luchtreinigingssystemen

PAUL (ANP) - Industrieel concern 3M heeft in het derde kwartaal een stuk meer producten voor persoonlijke veiligheid zoals mondkapjes verkocht door de coronapandemie. Ook de afdeling gezondheidszorg van het Amerikaanse bedrijf behaalde een hogere omzet, mede door de toegenomen verkoop van luchtreinigingssystemen. Daar stond tegenover dat de verkoop van goederen voor onder meer de transportindustrie en de verkoop van kantoorartikelen daalde.

De divisie gezondheidszorg en de divisie veiligheid, waar mondkapjes en beschermende pakken onder vallen, groeiden beide met ruim een kwart op jaarbasis. De omzet steeg met 4,5 procent tot 8,4 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder.

De nettowinst daalde naar 1,4 miljard dollar, tegen bijna 1,6 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt onder meer doordat in het derde kwartaal van 2019 een onderdeel werd verkocht. De onderneming verlaagde de kosten in het eerste kwartaal met 400 miljoen dollar op jaarbasis. Vanwege de onzekerheden rond het coronavirus doet 3M geen voorspellingen voor het hele jaar.