36.000 banen op de tocht bij United Airlines

Bij de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines dreigen in de Verenigde Staten 36.000 banen te verdwijnen als na september de Amerikaanse overheid stopt met loonsubsidies. Dat komt neer op 45 procent van het personeelsbestand.

Volgens het bedrijf is sprake van een schatting en wordt nog over vrijwillige vertrekregelingen onderhandeld. Mogelijk dat het totaal aantal ontslagen lager uitvalt. Vooralsnog hebben 3700 medewerkers het bedrijf via een vertrekregeling verlaten.

De luchtvaartsector is zeer hard geraakt door de coronacrisis. Vliegtuigen bleven lange tijd noodgedwongen aan de grond. Doordat het virus in grote delen van de VS, maar ook in andere landen nog altijd sterk rondwaart, wordt het herstel vertraagd. Volgens de maatschappij zal de vraag naar vliegtickets laag blijven tot het moment dat er een vaccin is.

Sectorgenoten als American Airlines en Delta Air Lines kondigden eerder ook aan ingrepen te overwegen. Bij American wordt nagedacht over meer dan 20.000 ontslagen. Delta heeft bijna 2600 piloten geïnformeerd over een mogelijke regeling die zal worden getroffen. Verder zijn 7900 medewerkers van Delta aangemoedigd om vervroegd met pensioen te gaan.