350 miljoen euro voor aanpak A9

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft 350 miljoen euro aan krediet beschikbaar gesteld voor de aanpak van snelweg A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de aanleg van geluidsschermen en een verzonken gedeelte van de snelweg van 1,3 kilometer lang.

Rijkswaterstaat begint in 2020 met het project, dat is bedoeld om doorstroming rond Amsterdam te verbeteren. De aanpak van de A9 maakt deel uit van een groter plan om de verbinding Almere-Amsterdam-Schiphol te perfectioneren. Eerdere projecten hadden eveneens de steun van de EIB.

De EIB-financiering komt voort uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), beter bekend als het Junckerplan. Dit fonds werd in 2015 op initiatief van oud-voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker opgericht om particuliere investeerders te bewegen meer geld in Europese infrastructuur- en innovatieprojecten te steken. Ze worden over de streep getrokken met gunstige leningen en door Europese garanties, waardoor ook projecten kunnen worden gefinancierd met een hoger risico.