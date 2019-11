320 miljoen euro voor verbouwing DNB-kantoor

Met de verbouwing van het hoofdkantoor van De Nederlandsche Bank (DNB) in Amsterdam is een bedrag gemoeid van naar schatting 320 miljoen euro. Volgens DNB is het pand aan het Frederiksplein na vijftig jaar grondig toe aan een opknapbeurt. De werkzaamheden zouden in de tweede helft van volgend jaar moeten beginnen.

Het hoofdkantoor zal na de verbouwing volgens DNB aan alle eisen van wet- en regelgeving voldoen. Maar ook ten aanzien van duurzaamheid en klimaat worden stappen gezet. In het kostenplaatje zijn ook zaken als verhuiskosten, de verbouwing en huur van het tijdelijke onderkomen in het Tooropgebouw, extra kosten voor exploitatie en de beveiliging meegenomen.

Eerder was al bekend dat met de verhuizing van de goudkluis en het bankbiljettenbedrijf naar het voormalige pand van Joh. Enschedé in Haarlem en het bouwen van de het nieuwe DNB Cashcentrum in Zeist een bedrag van circa 200 miljoen euro was gemoeid. Dat geld komt bovenop de renovatiekosten.

Na de renovatie van het hoofdkantoor is het huidige pand waarin het DNB Bezoekerscentrum is gehuisvest niet meer nodig. Dit pand zal worden verkocht, waarmee een deel van de renovatiekosten wordt terugverdiend.