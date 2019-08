‘30 procent meer omzet Airbnb in 1e kwartaal’

In het eerste kwartaal van dit jaar hebben mensen voor 9,4 miljard dollar aan accommodaties geboekt bij Airbnb. Dat is 31 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, zeggen ingewijden tegen de Wall Street Journal. Het gaat om 91 miljoen overnachtingen.

Het verhuurplatform, dat zijn hoofdkantoor in San Francisco heeft, doet het goed. In 2018 boekte Airbnb een omzetgroei van 40 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Op 31 maart had Airbnb 3,5 miljard dollar in kas. De gunstige resultaten zijn aanlokkelijk voor potentiële beleggers. Airbnb wil waarschijnlijk in de eerste helft van volgend jaar naar de beurs.