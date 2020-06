‘3,6 miljoen Nederlanders abonnee van Netflix’

Ongeveer 3,6 miljoen Nederlanders hebben een abonnement bij Netflix. Die schatting maakt de Britse website Comparitech op basis van gegevens die de streamingdienst eerder bekendmaakte. Het aantal abonnees is sinds eind maart met ruim 400.000 gestegen. Ook in het eerste kwartaal waren er al meer gebruikers dan eind vorig jaar omdat door de lockdownmaatregelen mensen op zoek gingen naar andere vormen van vertier.

Netflix liet in het eerste kwartaal al weten veel nieuwe abonnees aan zich te hebben gebonden. Het bedrijf zei dat de groei mogelijk na de lockdown af zou zwakken omdat een deel van de nieuwe klanten anders later een abonnement zou hebben genomen. Ook rekent Netflix erop dat sommige klanten weer afhaken aan het einde van de lockdown.

Comparitech denkt dat de Nederlandse abonnees voor Netflix goed waren voor een omzet van 99,1 miljoen dollar in de eerste drie maanden van dit jaar. In het tweede kwartaal zou dat stijgen naar 112,4 miljoen dollar. Comparitech baseerde zich voor die schattingen op de cijfers van Netflix over het eerste kwartaal en de verwachtingen die het bedrijf toen uitsprak.