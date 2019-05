24Kitchen en Fox blijven te zien bij KPN

Televisieklanten van KPN, Telfort en XS4ALL kunnen ook na 1 juni blijven kijken naar zenders als 24Kitchen, Fox TV, Disney Channel en National Geographic. KPN is er alsnog in geslaagd hierover afspraken te maken met Disney en Fox Networks Group.

Onlangs leek het er nog op dat KPN-kijkers de zenders zouden moeten gaan missen vanwege onenigheid tussen de partijen over de prijzen van een nieuw contract. Een bericht daarover kwam KPN op veel boze reacties te staan. Vooral trouwe kijkers van 24Kitchen vonden het vervelend dat ze het waarschijnlijk zonder de kookzender moesten gaan stellen.

KPN benadrukt nu dat het telecombedrijf zich altijd hard maakt voor het "beste tv-aanbod" voor zijn klanten. "Daarbij zijn we ook afhankelijk van de afspraken die we kunnen maken." Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht over de deals.