‘220 miljoen duurzaam besteed met crowdfunding’

Crowdfunding, waarbij mensen via internet projecten kunnen meefinancieren, heeft duurzame initiatieven de afgelopen drie jaar 220 miljoen euro aan investeringen opgeleverd. De gespecialiseerde website CrowdfundingCijfers.nl becijfert dat in een onderzoek in opdracht van ASN Bank.

„Het is duidelijk: crowdfunding levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame transities in Nederland”, constateert ASN. In totaal telden de onderzoekers 2500 Nederlandse duurzame projecten op crowdfundingplatforms. Gemiddeld investeerden deelnemers 1400 euro.

Op basis van de cijfers stelt ASN dat duurzame projecten zeer prominent aanwezig zijn op de crowdfundingplatforms: ze zijn volgens de bank goed voor ruim een derde van het totale bedrag dat Nederlandse ondernemingen de afgelopen drie jaar ophaalden via crowdfunding.