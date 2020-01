2019 waarschijnlijk laatste jaar van groei nieuwbouw

Het aantal nieuwbouwwoningen nam vorig jaar het sterkst toe in tien jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. CBS-econoom Peter Hein van Mulligen verwacht niet dat die groei dit jaar doorzet. Door de PFAS- en stikstofcrisis zijn er minder bouwvergunningen aangevraagd.

Vorig jaar werden bijna 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd, 6 procent meer dan in 2018. Tussen 2000 en 2009 werden gemiddeld zo’n 76.000 nieuwe woningen per jaar opgeleverd. In de daarop volgende crisisjaren werd dit niveau bij lange na niet gehaald. De afgelopen jaren werd geleidelijk weer meer nieuwbouw opgeleverd. Daar komt dit jaar waarschijnlijk dus een einde aan.

In Flevoland werden de meeste nieuwbouwwoningen bijgebouwd, met een toename van 1,6 procent. Ook in Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel werden meer nieuwe huizen opgeleverd dan gemiddeld in Nederland.

Diemen groeide door nieuwbouw met bijna 9 procent het meest. Absoluut gezien groeide Amsterdam het meest, met ruim 5000 woningen.

De doelstelling van de regering om jaarlijks 75.000 woningen bij te bouwen is vorig jaar gehaald. In totaal kwamen er namelijk 77.000 woningen bij. Dat kwam door nieuwbouw, maar ook omdat bestaande gebouwen zijn omgebouwd, zoals kantoren.