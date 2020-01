2019 geen goed jaar voor diamantensector

2019 zal niet de boeken ingaan als een goed jaar voor diamanten. Door een overaanbod enerzijds en problemen op de afzetmarkt anderzijds stonden prijzen onder druk. Dit gold vooral bij de grotere en duurdere diamanten, meldt marktonderzoeker Rapaport.

De gemiddelde prijs voor een topkwaliteit diamant van één karaat (0,2 gram) daalde op jaarbasis met 5,7 procent, aldus Rapaport op basis van de zogeheten RapNet Index. Bij ‘high-end’ diamanten van minstens 3 karaat (RAPI 3) gaat het om een prijsdaling van 16,5 procent. De prijsdaling in de index betekent overigens niet per definitie dat alle stenen in waarde zijn gedaald. Bij de waardebepaling van diamanten zijn namelijk vele factoren van belang zoals kleur, gewicht en de kwaliteit van het slijpwerk.

Rapaport wijst er op dat de verkoop van stenen meer en meer online gebeurt. Kopers hebben daardoor meer keuze. Verder zorgden de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China voor minder afzet. Ook de aanhoudende onrusten in Hongkong deden en doen de sector geen goed.

Om de negatieve spiraal te doorbreken zou de sector meer in marketing moeten investeren, menen de onderzoekers. Ook een efficiëntieslag bij voorraadbeheer zou diamantbedrijven vooruit kunnen helpen. Verder is de verwachting dat het aanbod ruwe stenen lager zal komen te liggen.