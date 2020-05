20,2 miljoen banen in Amerikaans bedrijfsleven weg door crisis

De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in april gekelderd. Vanwege de coronacrisis hebben veel bedrijven de deuren gesloten. Volgens loonstrookverwerker ADP kwam de krimp uit op 20,2 miljoen banen. Economen hadden in doorsnee rekening gehouden met een afname met 21 miljoen banen.

De cijfers zijn geen verrassing omdat de afgelopen weken al 26 miljoen Amerikanen zich bij de overheid meldden voor een werkloosheidsuitkering. Nog niet al die aanvragen vallen in dit cijfer van ADP, omdat de meetperiode liep van half maart tot half april. Vorige maand verdwenen volgens een bijgesteld cijfer 149.000 banen. Eerder werd daar een banenverlies van 27.000 gemeld.

De cijfers van ADP lopen vooruit op het banenrapport dat de Amerikaanse overheid vrijdag publiceert. In dat rapport worden ook de ontwikkelingen in de publieke sector meegenomen.