„2,3 miljoen varkens meer gefokt dan bekend”

Het aantal varkens in Nederland is veel hoger dan tot nu toe bekend, stelt Varkens in Nood. Jaarlijks worden hier 2,3 miljoen varkens meer gefokt dan de officiële cijfers melden.

Dat blijkt uit berekeningen van de dierenrechtenorganisatie. Onafhankelijke experts bevestigen de juistheid van die berekeningen tegenover RTL Nieuws.

Nederland is een van de grootste producenten van varkensvlees ter wereld. Volgens de RVO, de overheidsinstantie die de cijfers van varkens verzamelt, worden hier jaarlijks bijna 25 miljoen varkens geproduceerd. Maar volgens Hans Baaij, directeur bij Varkens in Nood, gaat het om minstens 2 miljoen varkens meer. Hij zegt dat er sprake van een zwartgeldcircuit.

Nederland telt ruim 930.000 moedervarkens. Daarnaast is bekend hoeveel biggen een gemiddeld varken elk jaar krijgt en hoeveel er daarvan weer doodgaan. Met die berekening komt Varkens in Nood uit op 27,3 miljoen varkens.

Volgens varkens-econoom Robert Hoste van de Wageningen Universiteit klopt de berekening van de dierenwelzijnsorganisatie. „Het lijkt er op dat we 2,3 miljoen dieren meer produceren per jaar”. Frits van der Schans van het Centrum Landbouw en Milieu onderschrijft dit. Zij zien echter geen bewijs dat de varkenssector fraudeert.

Varkens in Nood kwam er ook achter dat er een gat zit in de officiële im- en exportcijfers van Duitsland en Nederland. Duitsland importeert 1,1 miljoen meer varkens uit Nederland, dan dat Nederland varkens naar Duitsland uitvoert.

De belangenvereniging voor varkenshouderijen POV noemt de beschuldigen van Varkens in Nood dat de sector fraudeert tegen RTL „klinkklare onzin”. De organisatie betwist de cijfers van het aantal moedervarkens (zeugen) waarmee de dierenrechtenorganisatie heeft gerekend. Dat aantal is volgens de varkenshouders lager dan de officiële CBS-cijfers.