1900 banen weg bij Proximus

Het Belgische telecombedrijf Proximus schrapt de komende jaren 1900 banen. Tegelijkertijd is de onderneming van plan 1250 nieuwe werknemers aan te nemen. Dat heeft de Belgische minister Kris Peeters (Werk) gezegd na overleg tussen de Belgische regering en Proximus-topvrouw Dominique Leroy. De cijfers zijn volgens Peeters nog niet definitief.

Proximus maakte dinsdag bekend de kosten te willen „optimaliseren”. Dat zei het bedrijf bij de goedkeuring van het budget voor dit jaar en de plannen voor de komende drie jaar. In de komende drie jaar wil Proximus verder inzetten op digitalisering van het bedrijf. Met die versnelling wil het bedrijf zich voorbereiden op de toekomst. Volgens Proximus werd in het kader van de digitaliseringsstrategie ook gepraat over kostenbesparingen. Proximus zou efficiënter moeten gaan werken „in een steeds moeilijkere marktomgeving”.

Vakbond ACOD luidde de noodklok en zei dat het berichten had gehoord dat 2000 van de 12.000 voltijdsbanen zouden kunnen verdwijnen. Volgens de socialistische vakbond is de reorganisatie het gevolg van een beslissing van de regering om de telecommarkt in België open te stellen voor een vierde speler. Proximus reageerde niet op dat bericht, maar premier Charles Michel ontbood de topvrouw wel.

De handel in het aandeel Proximus werd niet opgestart op de beurs van Brussel, volgens beurswaakhond FSMA in afwachting van een persbericht. Mogelijk blijft de handel de hele dag opgeschort. Proximus liet weten „wellicht morgenvroeg” met een verklaring te komen.